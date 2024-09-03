為何民眾會感到房貸難度升高，央行業務局局長潘榮耀，這類似於之前「搶雞蛋和搶口罩」的「提前預期」行為，平常雞蛋都是用到完大家才會去買，但突然每一個人都提前預買，且買的量是平常的倍數，這些「搶購」衝出去，雞蛋供應沒有增加，當然就不夠賣了。雞蛋不夠賣，大家責難怎麼都沒有雞蛋，那是因為民眾把需求都提前衝出來。

潘榮耀再補充，如果氣象報告有颱風要來，結果颱風來的前一天，大家全部都衝到超市就把貨架的食物都掃光了，而當你下班慢一點，奇怪怎麼都掃光了，因為大家都預期搶購。最後呢，颱風沒有來，第二天超市又沒有什麼人要買了。所以說，當民眾在颱風天搶購時，貨架上的食物一定不夠供應。因為平常不會消化那麼快，當進貨正常，需求爆增就會發生供需失衡。

潘榮耀表示，最近銀行房貸量是平常的2~3倍，而每一個銀行又要控管它的房貸總量。不正常的預期造成房貸量倍增，銀行仍要依正常程序處理，當然就會造成塞車情況。

中央銀行也在昨日傍晚發出聲明，央行要求銀行要優先解決首購族的貸款困難，並且分行要清楚說明房貸流程免招致誤解，央業務局也提出15支「申訴專線」，讓民眾直接向央行申訴，以平息因為銀行限貸而招致的民怨。上述專線包括23571356至23571369，23571297共15線。

潘榮耀表示，業務局過去就有針對一些中小企業疏困方案或是選擇性信用管制，提供一些電話服務讓民眾可以反應和提供意見。而這次提供的「申訴專線」，也不是首例，民眾如果有想要了解，或是不清楚的問題都歡迎諮詢。民眾申訴的時間從早上九點到下午五點半，也可以用央行官網上的「意見信箱」來陳情。