據《海報新聞》報導，8月31日，大陸中秋假期前夜（9月14日）火車票開售。夾在暑期和「十一」中間的3天短假期，機票、飯店價格回落至淡季水平，熱門目的地較「十一」低4成左右。在去哪兒平台上，江浙滬2小時高鐵圈、廣深2小時高鐵圈、成渝2小時高鐵圈、武漢-長沙2小時高鐵圈旅客流動更頻繁，成都-黃龍九寨、北京-太原、北京-武漢等熱門線路預訂火爆，部分車次已售罄。

由於假期較短，中秋旅客傾向在假期前夜出行，從火車票預約情況來看，9月14日15時-22時，9月15日7時-11時是熱門出行時段；出遊以短途游為主，車程在2小時內的線路更火爆。熱門目的地TOP10為北京、蘇州、上海、深圳、成都、青島、重慶、南京、長沙、杭州。

中秋假期首日的火車票於9月1日開售，部分旅遊車次依然火爆，由於不同車站車票網上起售時間不同，建議旅客可關注車票開售時間，或提前預約購票，做好購票準備。網購車票時須在30分鐘內完成支付，超時後車票將自動取消。若車票已售罄，旅客可關注同站換乘的中轉車票。

今年中秋節恰好在暑期與大陸十一國慶節的中間，機票、飯店價格堪比淡季。大數據顯示，中秋機票平均支付價格較暑期下降了四分之一，與6月持平。9月15日北京-常州、上海-濟南、廣州-昆明、成都-麗江、杭州-海口、長沙-西安、武漢-重慶、南京-張家界等航線均有價格低於高鐵的機票在售。飯店預訂前100的目的地中，有三成與淡季價格持平，包含伊犁、常州、武漢、長沙、西安、秦皇島、北京、上海、南京、鄭州等。

從本週末至「十一」前，旅客量明顯減少，機票、飯店價格較低，適宜錯峰出遊。在去哪兒平台上，中秋期間親子游佔比大幅降低，18至23歲的大學生群體佔比回升。從預約情況來看，將近四成大學生旅客選擇結伴出行，有三成大學生旅客三天玩2個目的地以上。

今年中秋是一年中最具性價比的假期，有條件的旅客甚至可以「請三休八」提前放長假，錯峰出境游。以北京-新加坡為例，在機票預訂平台上，9月15日直飛機票價格為1401元（人民幣，下同），10月1日同航班價格則達到5650元。此外，中秋飛往韓國首爾、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、日本東京等，均有低價票在售。

去哪兒大數據研究院研究員肖鵬表示：「中秋高性價比的背後，反映出國內旅遊市場淡旺季不均的現狀。從價格和出遊人次來看，中秋、端午、清明的3天假期並未充分帶動旅遊市場，影響因素還是在於假期短、補班長。若能取消調休，將假期與週末合理相連成長假，職場人能得到充分休息，也將更好刺激文旅消費。」