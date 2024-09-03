此次申請危老改建通過的是中山區的「香都大飯店」，先前周邊的兩間店面也被高價整合，危老改建面積約245坪，預計可能會規劃住宅建案推出。

從2019年至2022年間，台北市老舊飯店中就有高達21件申請重建，出現北市飯店最大改建潮，

包括「馥敦飯店南京館」、「六福客棧」、「台北國賓大飯店」、「西華飯店」、「首都大飯店小巨蛋館」、「三德大飯店」、「神旺大飯店」等知名老飯店都搭上危老順風車進行資產活化。

台北市合法旅館家數，國際觀光旅館較疫情前減少5家，一般觀光旅館減少3家，一般旅館則減少了21家，主要原因之一即在於近年老飯店危老改建氣氣盛行。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，過去陸客還大量來台期間，台北市飯店業生意不錯，還有背包旅店等經營模式，不過疫情之後飯店業生意大受影響，老舊飯店面臨競爭力不足等問題，剛好危老政策給予容積獎勵又沒有整合困難，疫情以來，台北市有超過20間飯店進行改建，有些老舊飯店面對市場競爭，搭上危老列車改建，從不動產經營轉型不動產開發。