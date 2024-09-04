●S&P Global美國8月製造業PMI終值為47.9，低於7月終值49.6、8月初值48.0和市場預測中值48.0，為連續第2個月陷入萎縮（低於50榮枯分界線），亦創下2023年12月以來新低。

●美國供應管理協會（ISM）8月製造業PMI為47.2，雖較7月份的46.8回升，但不及市場預期的47.5，且已是連續第5個月呈現萎縮。

●烏克蘭中部城市Poltava遭到俄羅斯導彈攻擊。烏克蘭國防部表示，這起攻擊事件已知造成至少51人喪命，是自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來死傷人最慘重的一次軍事行動。Poltava當局隨即宣布自9月4日起展開為期3天的哀悼日。

●利比亞有望恢復石油出口，周二紐約期油大跌3.21美元或4.36%，收在每桶70.34美元。倫敦布蘭特期油大跌3.77美元或4.86%，收在每桶73.75美元。兩期油合約雙雙亦創下去年12月以來新低。美國汽油期貨價格重挫6%並創下2021年12月以來新低，亦給原油價格帶來壓力。

●市場觀望本周發布的就業關鍵數據，周二美元指數一度漲0.27%，報101.92，創下兩周新高。歐元一度跌0.42%，報1.1027美元，創下兩周新高。美股暴跌推升避險需求，日圓一度急升1.24%，報145.1兌一美元。在周三亞洲早盤，日圓持續走強，約漲0.3%，報145.02美元。

●受美元走高影響，周二紐約期金收跌0.2%，報每盎司2523美元。現貨金一度下挫1.04%，報每盎司2473.51美元。