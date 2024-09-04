民眾黨發言人吳怡萱4日上午赴台北地檢署，提告國民黨台北市議員鍾小平於政論節目中，指稱時任台北市長柯文哲拿京華城的公關費3到4億。吳怡萱也直言因為不相信北檢會秉公處理，將提刑事自訴。對此鍾小平回應，表示自己是引述媒體說法，也反嗆柯文哲「放下屠刀、立地成佛」，直言「這樣的貪腐集團都不認錯？」

鍾小平表示，自己在政論節目上的說法都是引述媒體內容；他也勸誡柯文哲「放下屠刀、立地成佛」，直指柯與威京集團根本就是一個貪腐集團，「這樣的貪腐集團都不認錯？」鍾小平說，柯文哲幾百億的容積獎勵送給沈慶京，這樣去圖利財團，他身為台北市議員，天職就是奮戰到底，相信正義是站在他那邊。

鍾小平也強調，原本不想理睬吳怡萱，但既然她要提告，「她罵我的事情我也會提告，請律師遞狀提告，讓吳怡萱得到懲罰。」鍾小平說，吳亂講話是會有後果的，他一定全力捍衛台北市。