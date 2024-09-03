民眾黨主席柯文哲2日凌晨被裁定無保請回，晚間8時被媒體捕捉，走出家門上車離開。民眾黨發言人吳怡萱說，柯文哲父親上周住院、動手術，柯文哲昨晚是去探視；她也強調，柯文哲現在就是請假狀態，不碰黨務。

吳怡萱今表示，其實上周五柯爸爸住院，本來柯文哲當天早上要去台大醫院簽手術同意書，但是在去之前就碰到檢廉上門，所以這件事情就沒有進行，但後續柯爸爸持續在台大醫院進行手術，所以柯回家後，稍微休息，其實柯文哲非常擔心他爸爸的身體。

吳怡萱語帶哽咽稱，柯爸爸其實90幾歲了，這次手術是蠻大的挑戰；而柯文哲也心繫著父親，所以昨晚就趕快去醫院探視手術後的爸爸。

吳怡萱表示，柯媽媽在台北，沒辦法住在醫院裡面，所以後續柯文哲帶著柯媽媽去住友人家，讓柯媽媽也能住在台北，就近照顧柯爸爸。

另外，柯文哲聲稱，今年3、4月才知京華城容積840％，引發朝野議員質疑，前北市都委會委員曾光宗發文稱，政治人物不應以「不知道」一語帶過。吳怡萱強調，大家誤解柯文哲當時意思。都委會是獨立審查單位，市長接到相關陳情，當然是交給專業的都市計畫委員會審議，柯文哲根本不會去參加審議過程，該過程就是都委會成員進行。

吳怡萱說，就算柯文哲知道審議過程，也不能針對個案干涉，所以所謂的「不知道」，是外界刻意誤解柯文哲意思，都委會本來就是獨立審查機構，市長無權干涉，「外界不要再帶風向，甚至扣上當市長8年不知道這件事很荒謬，這或許又是特定的媒體搭配檢廉的辦案來進行名嘴治國」。

針對有議員質疑，先前質詢時就提過京華城容積案，柯說法對不上？吳怡萱重申，都委會是獨立審查單位，就算市長在備詢台被問到相關的事情，還是交由獨立審查單位處理，不知道細節跟決策過程，「我覺得沒有衝突」。媒體追問，但柯文哲有蓋章，吳則回應，蓋章是送公展，屬正常程序，當中並未有特別需要去了解跟干涉細節的部分。

外界關切，黨內是否討論代理黨主席？吳怡萱維持一貫論調，表示現在要講都太早，之所以籌組應變小組，就是希望全黨團結陪柯文哲度過約談，代理問題還是需要交由後續中評會或中央委員會處理，也不是一個人說的算。

吳怡萱並說，柯文哲早上前往台玻大樓，可能是做自己的事，因為現在就是請假狀態，沒有再碰黨務。她也補充柯原定這周要見多名外賓，後續還有訪美行程，希望能按計畫進行。