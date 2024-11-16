因應天兔颱風帶來降雨，台南市上午已加強3級應變開設。（水利局提供／曹婷婷台南傳真）

受天兔颱風及其外圍環流影響，台南市從15日晚間開始降雨，雨勢持續整夜，更伴隨閃電打雷，讓不少網友驚呼「這兔子威力好強！」統計16日凌晨0時至上午6時，最大累積雨量為安平區137.5毫米、最大時雨量為安平區52.5毫米、最大10分鐘雨量為仁德區13毫米，僅安平漁光路、永康中山南路一度出現零星積淹水但均已退水。

因應降雨影響，台南市政府水利局今天上午6時加強3級應變開設進駐水情中心，掌握天氣狀況及應變，加強與各單位橫向聯繫，即時掌握排水狀況及處置可能的積淹水狀況。

水利局表示，16日凌晨0時至上午6時，最大累積雨量與最大時雨量都在安平，前者為137.5毫米、後者為52.5毫米，至於最大10分鐘雨量為仁德區13毫米，統計全市抽水站計26站共62台運轉抽水，總抽水量約110萬噸。

其中易受強降雨產生積淹水地區如仁德區民安路二段與德糖路口、東區自由路與東門路、南區明興路及安南區淵東里、溪心里及淵中里部分低漥地區等，在德糖路T幹線雨水下水道、東區文忠調節池、南區停20(喜灣)抽水站及海東D2(淵中)抽水站工程，於今年陸續完工已發揮效用，並未傳出積淹水。

此外，小東及林森車行地下道亦無積淹水，維持正常通行，僅安平區漁光路、永康區中山南路零星積水並旋即退水。不過，徹夜下不停的雨，伴隨閃電打雷，還是讓很多民眾睡不好，上午雨勢已趨緩。