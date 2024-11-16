大雨特報。（圖取自氣象署網頁）

受天兔颱風及其外圍環流影響，今（16日）花東、屏東、恆春降雨比較顯著，台東、恆春及屏東山區有局部豪雨，花蓮及屏東有局部大雨機率，其他地區為多雲，偶有零星降雨；天兔颱風預估今天白天就會減弱成熱帶性低氣壓，屆時就會解除海陸警報。水利署稍早針對高雄二級、高雄發布一級淹水警戒。溫度方面，台灣各地及澎湖、金門高溫26到29度，低溫則為23至24度。

中央氣象署針對5縣市發布豪大雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(16)日屏東縣山區及臺東縣山區有局部豪雨或大豪雨，臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、恆春半島有局部大雨或豪雨，花蓮地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

大豪雨地區：屏東縣、台東縣

豪雨地區：高雄市、屏東縣、台東縣、台南市

大雨地區：花蓮縣

水利署稍早針對台南、高雄發布二級、台南一級淹水警戒。

高雄市(二級警戒)

二級警戒 : 湖內區 、 茄萣區 、 橋頭區

臺南市(一級警戒)

一級警戒 : 安平區 、 安南區 、 南區 、 仁德區 、 南區

根據最新資料顯示，天兔颱風過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，中心目前在臺灣西南方近海，向東北東移動，其暴風圈已接觸臺灣南部陸地，對高雄、屏東、臺東及恆春半島構成威脅，預計此颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

陸上：高雄、屏東、台東、恆春半島應嚴加戒備。

海上：臺灣海峽南部、臺灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

溫度方面，今日台灣各地及澎湖、金門高溫26到29度，低溫23、24度，馬祖整天氣溫21到23度。

紫外線方面，今日全台各縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，今日颱風及其外圍環流影響，環境風場轉為東北風，中南部擴散條件稍差，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；金門為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，清晨至上午西半部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。