中央氣象署地震報告指出，今（16）日15：01發生芮氏規模4.5地震，震央在台南市政府北方23.0公里，位於台南市麻豆區，地震深度11.7公里。各地最大震度台南4級、嘉義縣3級、嘉義市3級、雲林2級、高雄2級、彰化2級、屏東1級、南投1級、台中1級、澎湖1級、台東1級

台南在16日下午15時許連續發生兩次地震。（氣象署提供）

另15：07台南又發生芮氏規模3.4的餘震，震央在台南市政府北方24.4公里，位於台南市麻豆區，地震深度10.9公里。各地最大震度台南3級、嘉義縣1級、高雄1級、嘉義市1級、雲林縣1級。