川普明年初即將上任美國總統，台灣民意基金會今天公布民調顯示，台灣人中，僅有三成欣賞川普、四成八不欣賞，多數人也不樂見川普當選。如果中共武力犯台，僅三成的人相信川普政府會派兵協防台灣，但有五成七不相信，不相信者創下新高。至於川普當選後的台美關係，則有高達六成五的民眾不擔心會倒退。

台灣民意基金會提供

時隔4年，川普再度當選美國總統。台灣民意基金會今天公布民調，台灣人有三成欣賞川普、四成八不欣賞，不欣賞川普的人遠多於欣賞他的人，相較2016年12月所做的民調，當時台灣人有三成一欣賞川普、五成不欣賞，顯示這8年來，台灣人對川普的感覺相當一致。

對於川普當選，有三成一的台灣民眾表示樂見、四成四不樂見、二成五沒意見、不知道或拒答，不樂見者比樂見者多13個百分點。

基金會董事長游盈隆表示，2020年川普競選連任，台灣絕大多數人給予祝福，期盼他連任成功。與4年前相比，台灣人面對川普當選與否，出現兩種截然不同的心情。樂見川普當選者大減21.8個百分點，不樂見者大增12.7個百分點，這無疑是一個巨大的心情轉變。

台灣民意基金會提供

至於未來中共若出兵攻打台灣，是否相信川普政府會派兵協防台灣？民調顯示，有5.5％非常相信、24.3％還算相信、30.2％不太相信、27％一點也不相信、9.3％沒意見、3.6％不知道或拒答。亦即僅三成相信川普政府會派兵協防台灣，但有五成七不相信，不相信者比相信者多 27.3個百分點。

游盈隆指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是川普政府上台後，如果中共武力犯台，絕大多數台灣人對美軍協防台灣的可能性不表樂觀。與2023年2月調查相比，相信美國會派兵協防台灣的人下滑13個百分點、不相信的人上揚 10.7個百分點。這無疑是一個巨大轉變。

從更長期的觀點看，游盈隆說，川普當選總統對台灣人帶來心理衝擊之大，僅次於2022年俄烏戰爭爆發。2022年2月俄烏戰爭爆發，美國宣布以不派兵介入戰爭為原則積極援助烏克蘭，根據台灣民意基金會在2022年3月的調查，如果有一天中共武力犯台，僅三成五相信美軍會參戰協防台灣、五成六不相信，不相信者比相信者多21.4個百分點。

游盈隆表示，川普當選總統對台灣人帶來僅次於俄烏戰爭的心理衝擊，可稱之為「川普震撼」。這個震撼讓台灣人不相信美軍會協防台灣的人數飆到57.2％的史上最高點，也讓台灣人相信美軍會協防台灣的人數降到29.8％的史上最低點。考量台灣內部政局與兩岸關係的特殊性與連動性，「川普震撼」的後續發展與衝擊將極為可觀。

至於台灣人是否擔心川普當選後的台美關係會倒退？僅二成七的人表示擔憂，六成五基本上不擔憂。游盈隆認為，這顯示，絕大多數台灣人寧可相信美台關係在任何情況下皆穩如磐石。面對未來可能較為動盪的世局，台灣人老神在在，令人印象深刻。