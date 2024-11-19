國泰金控19日舉行《2025全球投資趨勢論壇》；對於川普重返白宮，為全球經濟、關稅貿易增添不確定變數，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，在全球科技業、AI需求持續帶動下，我國晶片、資通訊出口仍然暢旺，民間投資會比今年好，將同步挹注經濟成長率，林啟超預 測，明年台灣全年經濟成長率有望穩住3％，台股有機會上探2萬5千點。

林啟超形容，明年是「亂世繁花」 一年，但市場資金多，明年台股、美股指數都有10至15％成長空間，若以今天台股2萬2800多點水準來看，台股指數上漲10％，就有破2萬5千點的可能。

對於川普重返白宮後的金融市場變化，林啟超表示，需留意川普政府的「關稅」政策對產業的衝擊；其次，「移民」政策可能引發勞動力缺口，是否進一步推高通膨風險；林啟超認為，川普明年1月上任，關稅牽涉一連串談判過程，上半年對金融市場影響不大。

但時序進入明年下半年，林啟超認為，聯準會利率政策動態較不明朗，政策的不確定性恐導致市場情緒波動，易使投資人「蛇影杯弓」，對降息幅度的預期也將反覆調整，債券價格將隨之震盪，不過，降息之路顛簸未明，殖利率偏高震盪之際，反而是不錯的布債時機，例如，美國10年期公債殖利率為4.4％，較過去10年的均值2.3％高出許多，對重視穩定現金流的投資人而言，還是具「六、七分甜」的吸引力。