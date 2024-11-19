新北市都更處19日執行永和區竹林段都更案代拆作業，更新處總工程司陳建吉擔任總指揮官，在警察、區公所、工務局等單位協助下，順利完成拆除作業，為新北市審議代拆執行的第3案。

新北市都更處19日執行永和區竹林段都更案代拆作業。（城鄉局提供）

永和竹林段都更案基地鄰近永和網溪國小，臨接環河東路1段，更新單元面積約為2千平方公尺，現況主要為屋齡超過40年的4樓舊公寓，更新後預計興建1棟地上25層，地下5層之鋼骨鋼筋混凝土造大樓。

都更處說明，2023年5月10日核定本案權利變換計畫，原有38戶合法建物及5戶違章建物陸續搬遷，最後剩2戶共5位所有權人未同意，實施者申請市府代為拆除，歷經實施者7次自行協調及公部門2次再行協調程序真誠磋商後，4人已達成協議同意拆除。

都更處表示，僅剩最後1人因25年前出境旅居美國無法聯繫，除與郵局溝通，也洽外交部領事事務局及移民署協助，透過電子郵件等方式聯繫，雖然無法取得住戶國外聯繫地址，但已盡力讓程序完備。最後提送新北市都市更新及爭議處理審議會做成拆除決定，市府在程序皆已完備前提下，依《都市更新條例》規定於19日上午執行拆除。

都更處指出，迄今市府已受理6案代拆案，3案已執行拆除完成，1案陸續拆除中，2案在進入公調程序後圓滿取得共識。因都更案涉及民眾權益重大，在程序方面，堅守代拆五大步驟，自行協調、實施者申請代拆、公部門再行協調、研商階段、執行階段，為維護所有都更參與者的居住權益，執行公權力展現推動都更決心。