資深證券分析師指出，台股跌了7~8天後，今日呈現季線後的跌深反彈，指數站回5日均線，OTC表現較強。不過，由於量能仍是不足，月線壓力還是在，操作上不宜躁進，酌量較為適合。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股上週連續幾天的拉回已形成短壓，須等量價俱揚才能突破短壓，否則短線將呈現「上有壓、下有撐」的整理格局，而上櫃走勢較集中市場弱；預期本週市場焦點將為AI指標股輝達財報，近期台股AI伺服器族群相對強勢，指數下檔支撐在已上彎的季線附近，或可留意進場機會。

郭明玉表示，受惠於人工智慧商機持續熱絡，台灣10月出口年增率回升至8.4%，展望時間進入11、12月年終消費旺季來臨、歐美降息等，預期11月出口將維持溫和穩健的成長態勢，也將持續成為台股多頭的重要支撐。

高盛最新出具報告亦調高對美股的展望，PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸指出，原先預估今年S&P500指數每股盈餘為241美元，明年成長11%，然出具最新報告指出，鬆綁金融監管有望帶來額外收益，若川普將企業稅稅率從21%降至15%，也增加估值的上漲潛力。

彭子芸表示，美股選後大漲之後，S&P500指數一度突破6000點大關，然隨後市場開始對川普的政策持謹慎觀望態度，因而獲利回吐賣壓出籠，不過中長線經濟狀況無虞，可留意月季線支撐位置為布局機會。