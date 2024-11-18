所幸盤面上仍有中小型股亦有矽瑪(3511)、偉訓(3032)、錸寶(8104)、寶緯(4558)、科誠(4987)、新零售(3085)、富堡(8929)、富驊(5465)、加百裕(3323)、達航科技(4577)、興能高(6558)、鴻翊(3521)、錸德(2349)以漲停板作收，且今天傳產類股中橡膠類股表現不俗，正新(2105)收盤大漲逾8%，塑膠類股亦適時扮演撐盤要角，讓指數驚險守住季線，終場加權股價指數約22546點，下跌196.23點，成交量為3486.46億元；OTC指數為251.7點，下跌4.67點，成交量為772.71億元。

今天上市各類股以橡膠類股表現最佳，上漲4.87%，其次是塑膠類股及油電氣類股，分別上漲3.77%及2.37%；表現較差者為機電類股、其他電子類股及光電類股，其中機電類股下跌3.01%，其他電子類股下跌2.34%，光電類股下跌2%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股、上漲1.3%，表現最差為網通類股、下跌3.46%。

就技術面來看，今天台股受到上週五美股重挫收低影響，指數以低盤開出，盤中指數一度失守季線，終場跌196.23點，以22546.54點作收，勉強守住季線；近期台股指數未能擺脫跌勢持續下探，今天更下探季線，短中期技術線型已經偏空，能否守住季線仍是未定之數，若台股短線無法守住季線並帶量向上反彈，不排除指數將再下探22000點。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，美股上周再創新高，不過市場擔憂美國聯準會放慢降息步調，使美國十年期公債殖利率持續彈升，下半周由紅翻黑，上周五單日以科技股為主的費城半導體指數大跌，進而影響台股上周周線同步收黑，並使周一開盤開低，預期因台股再度回測季線，使大盤轉為個股表現、震盪整理格局，由於AI指標股輝達將於20日公布上季財報及2025年展望，將是左右市場資金動向以及半導體類股走勢。