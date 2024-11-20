勞發署北區一名基層吳姓員工，疑似不堪分署長謝宜容職場霸凌在辦公室輕生，後者更被爆料以會造成他人恐慌為由，下令不准蓋白布，導致最後是用輪椅送上救護車，遭外界質疑為何救護人員要配合，對此新北市消防局也做出回應，直言當下狀況並不符合明顯死亡定義。
有PTT鄉民PO文質疑，依照SOP應該痛報警方與檢調來處理，不解為何救護人員會配合勞動部，讓遺體坐輪椅，搞得好像還活著的樣子，大酸到底演哪齣。
對此外界質疑，消防局回應，屍僵尚不完全符合明顯死亡定義，且當下吳男仍有餘溫，加上同事轉達家屬也希望先行送醫，因此仍照流程進行急救送醫；至於外傳用輪椅運屍，消防局澄清並非輪椅，而是坐式擔架。
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