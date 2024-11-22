勞動部職員遭霸凌輕生，引發社會譁然，民進黨立委范雲、林月琴今天與民團呼籲立刻改革公務員及勞工職場霸凌申訴及調查機制，並比照性別平等工作法等法規，強化公務員及勞工職場霸凌申訴、調查機制。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎指出，職場霸凌事件認定有一定程度的困難，職場霸凌無明確定義、長工時高工作負荷問題仍待解決，且沒有清楚的處理程序，使得職場霸凌事件的受害者求助無門。

黃怡翎指出，許多霸凌事件發生，雇主事後常只想息事寧人，無助於改變導致職場霸凌層出的工作環境。尤其是工作者工作負荷過大，或組織內部管理不善、缺乏即時因應措施，皆可能提高發生職場霸凌的風險。

范雲指出，現行公務員職場霸凌並非無法可管，但因為僵固文化、定義模糊、充滿缺陷的機制，導致被害人不但求助無門，可能因申訴被秋後算帳，更加不敢求助。

范雲強調，職場霸凌並非一朝一夕造成。現行人事總處「員工職場霸凌防治與處理建議作為」規定，事件通報對象為單位主管或人事主管，並要主動通報機關首長，若主管就是霸凌者，根本無法處理。此外，「員工職場霸凌處理SOP」中，訂定調查小組由機關指定人員組成，沒有強制要求外部專家參與，可能出現官官相護的現象。

林月琴要求，政府機關要委託民間公正單位建立外部申訴機制，盤點公務人員人力彌補缺口；同時，政府應盡快建立外部申訴機制，不要再讓職場霸凌被害人陷入求助無門的處境。

勞動部回應，會蒐集各方意見，檢討現行機制，朝提升不法侵害預防指引的法律效性來努力。