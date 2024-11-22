交通部所屬部署機關台灣港務公司與高雄市政府合資成立的高雄港區土地開發公司，今也傳出疑似有霸凌案，有主管遭員工指控，時常咆哮令同仁心生恐懼，還疑有懷孕同仁下班後為此要看身心科。對此，台灣港務公司表示，會盡速調查。

台灣港務公司今傍晚指出，下午1時41分獲悉媒體報導後，港務公司即刻啟動並成立專案調查小組，以勿枉勿縱的積極態度保護同仁，並盡速調查霸凌案件。

台灣港務公司強調，去年起已加強宣導防止職場不法侵害案件，並舉辦相關課程，也請子公司高階主管參加課程，以完善員工職場霸凌防治與處理之權益及保障。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。