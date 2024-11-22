德律以自動光學檢測儀器及電路板測試機為主力產品，主要客戶為全球電子產品及半導體大廠，近年耕耘毛利率較佳的藍海機種，包括3D AOI、高精密電子料件量測、先進半導體製程檢測、X-ray自動檢測機（AXI）、電路板測試機等，去年占比達82％，帶動毛利率提升。

德律2024年第三季合併營收16.25億元，季減5.85％、年增5.72％，營業利益5.26億元，季減2.14％、年增達22.59％，表現持穩高檔。惟受匯損拖累業外顯著轉虧，稅後淨利3.88億元，季減16.71％、年減20.19％，每股盈餘1.64元，為今年低點。

累計德律2024年前三季合併營收48.63億元、年增達55.38％，營業利益15.55億元、年增達94.57％，雙創同期第三高。儘管匯兌收益減少使業外收益減少近29％，稅後淨利13.09億元、仍年增達81.17％，每股盈餘5.54元，雙創同期次高。

德律指出，前三季營收躍增，主要受惠電腦、手機及伺服器產業需求增加。觀察德律本業獲利指標，第三季毛利率、營益率「雙升」至59.17％、32.36％，前三季毛利率自59.29％略降至58.93％，但營益率自25.54％躍升至31.98％。