周二南韓KOSPI指數收盤上漲33.15點或0.81%，為4106.39點。該指數在盤中一度觸及4187.46點。交易量為適中的3.75億股，價值19.93兆韓元(約新台幣4338億元)，其中有540檔股票下跌，339檔上漲。機構投資人和外資都買超，散戶賣超了2829億韓元的股票。

分析人士說，在美國參議院周日通過一項結束政府關閉41天的臨時撥款方案之後，投資人情緒有所改善。預計該法案將在本周三獲得最終的批准。

Kiwoom證券分析師Han Ji-young說，隨著投資人重新燃起對高風險資產的興趣，韓國綜合指數上揚，儘管對上漲的股票出現了一些獲利了結。

在首爾股市，科技股和能源股領漲。

市場領頭羊三星電子上漲2.88%，為10.35萬韓元。晶片製造巨頭SK海力士上漲2.15%，來到61.9萬韓元。

頂級電池製造商LGES上漲1.61%。國營的韓國電力上漲7.14%。

在下跌的股票中，現代汽車跌0.55%。大韓航空(Korean Air)下挫0.91%。

韓元兌美元匯率來到1465.1，較前一個交易日的1456.8下跌了0.57%。