分析統一00988A重點持股，輝達及美光因股價單日漲幅分別達到5.79%及6.46%，是貢獻ETF漲勢的關鍵。主動統一全球創新ETF(00988A)基金經理人陳意婷表示，短線股市劇烈波動主要是因為美國政府關門、流動性緊缺，及市場對AI高估值的疑慮。
她表示，依據最新財報及展望，目前美國五大雲端服務業者明年的預估資本支出持續上修，顯示AI投資浪潮持續，市場需求強勁將為相關供應鏈提供營運成長動能。
美國政府關門出現轉機，帶動美股由科技股領軍強勢反彈，今(11)日多檔海外股票型ETF股價反應漲。主動式ETF中，新掛牌的主動統一全球創新ETF(00988A)氣勢盛單日漲1.28%至10.21元，居主動式ETF單日漲幅最高。漲幅居次的主動台新龍頭成長(00986A)、主動摩根美國科技(00989A)，單日漲幅也在1%上下。
分析統一00988A重點持股，輝達及美光因股價單日漲幅分別達到5.79%及6.46%，是貢獻ETF漲勢的關鍵。主動統一全球創新ETF(00988A)基金經理人陳意婷表示，短線股市劇烈波動主要是因為美國政府關門、流動性緊缺，及市場對AI高估值的疑慮。
她表示，依據最新財報及展望，目前美國五大雲端服務業者明年的預估資本支出持續上修，顯示AI投資浪潮持續，市場需求強勁將為相關供應鏈提供營運成長動能。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。