分析統一00988A重點持股，輝達及美光因股價單日漲幅分別達到5.79%及6.46%，是貢獻ETF漲勢的關鍵。主動統一全球創新ETF(00988A)基金經理人陳意婷表示，短線股市劇烈波動主要是因為美國政府關門、流動性緊缺，及市場對AI高估值的疑慮。

她表示，依據最新財報及展望，目前美國五大雲端服務業者明年的預估資本支出持續上修，顯示AI投資浪潮持續，市場需求強勁將為相關供應鏈提供營運成長動能。

