夢想淘心室本週三單元【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到伊林旗下超人氣演員，在全民星運動會第三季中人氣爆棚造成轟動的王品澔。品澔在節目中分享自己無心插柳之舉，報名了璀燦之星大賽並獲得第一名，進而踏入演藝圈，而且很幸運的全家人都支持他的夢想。拿下MVP精通各種運動的品澔，分享心中的願望竟是在台北買房，原因是希望能把家人全接來台北住，希望在台北也能有個家，如此孝順又顧家的暖男，真的值得粉絲疼惜。

有張明星臉，總是笑臉迎人的王品澔，在節目中被主持人問出他的理想型女友要具備甚麼條件，還現場清唱「怎麼了」這首歌，好聽到主持人都忘了接話，好奇的粉絲們千萬不要錯過今天的節目。此外品澔也帶來了他的親筆簽名照要送給粉絲們，請大家關注我們的FACEBOOK或是IG就有機會獲得唷。

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