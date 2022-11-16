智慧顯示科技一直是臺灣相當重要且具有優勢的產業之一，2021年上、下游產值合計達1.7兆元，約占我國GDP 7.8%，僅次於半導體產業，更是全球第二大顯示面板供應國。身為教育先行者的義守大學，與經濟部加工出口區管理處高雄分處攜手舉辦「2022智慧顯示科技應用論壇暨技術發表媒合會」，邀請產業界與學界發表智慧顯示科技研發技術，產官學界共同討論交流，為相關領域技術創造更多商機。

義守大學校長陳振遠表示，政府拓展顯示科技應用到智慧移動、智慧零售、智慧育樂、智慧醫療四大創新場域，眾多知名廠商進駐，造福高雄學子就業，磁吸全臺菁英來高雄。(照片/義守大學提供)

論壇安排六場次專題演講，由3位學界教授分享顯示科技在材料與檢測的主流前沿技術、3家顯示科技大廠發表尖端應用產品；南臺灣科研產業化平台的中山大學、義守大學、高雄大學、高雄醫學大學、屏東科技大學等，分享研發專利技術。義守大學校長陳振遠表示，政府拓展顯示科技應用到智慧移動、智慧零售、智慧育樂、智慧醫療四大創新場域，並切入車用駕駛艙、元宇宙商模、精準醫療等新藍海應用市場；加上高雄科技產業園區招商有成，緯創集團高雄晶傑達(KOE)、車用後座娛樂系統製造商凱銳光電、背光模組大廠瑞儀光電、日商台灣晶端顯示公司等知名廠商進駐，將創造2萬多個就業機會，工程技術與經營管理人才需求旺盛，造福高雄學子就業，更磁吸全臺菁英來高雄。

電子系老師蘇水祥在論壇中分享「有機發光二極體(OLED)應用趨勢」，展現義守大學在科技創新的能量擁有堅強的實力。(照片/義守大學提供)

有鑑於此，義守大學建置「智慧科技創新中心」、「元宇宙科技藝術設計中心」、「智慧醫療教學中心」，精準對接科技產業未來發展脈絡，並培育工程與管理人才，解決產業缺才的迫切問題。在論壇中，「智慧科技學院」電子工程學系老師蘇水祥，分享「有機發光二極體(OLED)應用趨勢」，可應用於大面積電視與白光照明，更為軟性顯示器、摺疊面板、透明顯示器提供解決方案，其中軟性顯示器則是突破了慣用硬板玻璃螢幕的限制，能製作曲面可捲式攜帶型螢幕，滿足消費者對科技創新的追求。

義守大學以產學智財營運總中心為窗口，結合校內各學院、學系、研究中心的能量，執行經濟部加工區的一校一區計畫，多年深耕高雄科技產業園區，為區內顯示科技與IC封測等大廠及供應鏈服務，積極協助區內中小企業轉型升級。從人才培育再到產業交流與合作，義守大學透過教育的力量，讓年輕世代與業界躍身為成最大贏家。