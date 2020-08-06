南韓韓流始祖李孝利，在節目《玩什麼好呢》中與劉在錫、Rain一同組成三人混聲團體「SSAK3」再次出道，人氣再度衝高。日前，她在IG上PO出工作時的造型側拍，火辣又性感的穿搭吸引網友的注意。

李孝利自出道便以多變、前衛的造型與火辣的好身材累積超高人氣，在當時被封為「國民妖精」與「韓流始祖」，後來轉戰綜藝圈憑著豪邁不做作的個性大受歡迎，即使在婚後與音樂人老公李尚順搬至濟州島居住暫時隱退將近2年，但再次復出依然創下超高收視；8/5所發行的單曲《LINDA》更立即攻上各大音樂榜。

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而即將找來嚴正化、Jessi、華莎組成「退貨遠征隊」的李孝利，近日在IG上曬出在休息室裡的造型側拍照，只見她穿著一件平口低胸上衣梳著一頭all back髮型搭配銳利的妝容散發致命女人味，最後一張照片前傾自拍秀出飽滿北半球，令網友忍不住暴動，紛紛留言「姐姐超殺」、「怎麼都不老」、「慘了！我又被電到了」再度引發話題。