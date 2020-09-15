台灣女星邵雨薇（Ivy Shao）五官精緻、身材姣好，光靠一雙水汪汪大眼就電暈大票粉絲，她時不時就會透過社群平台分享工作及日常生活，近日，她登上時尚雜誌封面，大秀誘人的美背，不走裸露路線還是辣翻全場。

在寫真中，邵雨薇換上平口禮服及美背裙，讓整片美背大開到直逼腰窩的位置，搭配上甜美的回眸一笑，展現成熟的性感美，她同時寫下：「膽大人不老，調皮最可愛。」引發粉絲們回應：「最喜歡妳拍雜誌了 每次都美到心坎」、「確實藝高人膽大，鬼靈精怪人不老啊！」、「背也太美了吧」、「臉好小喔」。

在 Instagram 查看這則貼文 邵雨薇IvyShao（@1989ivyshao）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 10 日 上午 12:37 張貼

近日，邵雨薇PO出一張居家照，只見她在家中打扮輕鬆，幾乎是素顏狀態，皮膚卻依舊光滑透白，狀態超好，她單穿一件黑色平口背心，清純模樣瞬間引起網友們暴動，她也分享近期中午盡量都吃素，更傳授煎蘿蔔糕的秘訣：「大火熱油，開中小火煎，一面各煎三分鐘，外酥內軟好好吃。」

在 Instagram 查看這則貼文 邵雨薇IvyShao（@1989ivyshao）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 11 日 下午 8:44 張貼

事業運如日中天的邵雨薇，近期除了首度挑戰舞台劇《昨夜星辰》，更同時加入偶像劇《天巡者》的拍攝，據悉，9/21是她的生日，她更會在今年舉辦生日會與粉絲面對面見面，展現女神親民的一面。