周年慶除了用習慣的保養彩妝好物需要趁機囤貨，還有在優惠期間推出的限量品也是一定要收！以下三大品牌推出超美的限量彩妝系列即將於10月上市，不同於常態商品的特別包裝和節慶感十足的配色，強烈引發美妝控的收集慾望，同時這些美麗精緻的新品又是限量商品，真的讓人陷入選擇障礙「到底該買哪組才不會後悔！」

▍1.NARS熾熱光吻系列

NARS熾熱光吻系列以艷陽灑落於臉龐的絕美色澤為靈感，融合霧光、燦光、水潤光，三種暖陽流光元素，點亮眼、頰、唇，性感光芒無限放射，隨時閃耀搶眼！

NARS熾熱光吻系列。（圖／邱映慈攝影）

「NARS熾熱光吻眼彩腮紅盤組合」中含有超熱銷的炫色腮紅 #BEHAVE 霧光焦糖玫瑰色，刷上雙頰呈現陽光照射下的熱霧紅暈！三款玫瑰金色調眼影，疊擦濃郁亮澤，光感極細粉質輕推好暈染，搭配持續煽情睫毛膏，防水防油、濃密捲翹，加乘璀璨如星的放電眼妝效果，一不小心成為C位主角！

NARS熾熱光吻眼彩腮紅盤組合中的腮紅色是熱銷的炫色腮紅 #BEHAVE，搭配玫瑰金色調眼影打造出溫柔又有個性的妝容。（圖／邱映慈攝影）

「NARS熾熱光吻眼彩修容盤組合」則是含金屬暖棕色修容餅，柔滑金屬質地在臉龐反射燦光，貼膚定妝不脫彩！搭配三款古銅眼影，結合細緻光質地，堆疊深淺相襯得宜。擦上持續煽情睫毛膏，絲緞黑的璀璨纖濃，綻放媚惑眼神，一不小心頻頻漏電！

買「NARS熾熱光吻唇膏組合」就送精緻藤編手拿包。（圖／邱映慈攝影）

另外還有帶妝素顏都百搭的「NARS熾熱光吻唇膏組合」，買組合就送精緻藤編手拿包，唇膏集結明星色號 #ORGASM 閃耀香檳粉色，熾熱光吻限定色#BAJA 光澤嫩紅色，與 #MARBELLA 光澤珊瑚粉色，蘊含大溪地梔子油的絲滑質地，水潤保濕，持久不黏膩，如用陽光照射水面般的流光點亮水嫩唇。想讓嘴唇看起來更水嫩的人則是不能錯過「NARS 熾熱光吻 迷你嫩唇油組合」，入手兩支迷你唇蜜只要NT950，唇彩控怎麼能不收？

NARS熾熱光吻唇膏 #MARBELLA光澤珊瑚粉色唇部試色。（圖／邱映慈攝影）

▍2.肌膚之鑰全新節慶系列The Enchanted Lake 幻夢星湖

肌膚之鑰今年周慶前夕推出全新節慶系列「The Enchanted Lake 幻夢星湖」限量珍藏包裝，將眾多明星商品以魔幻月夜之湖畔結合黑、白天鵝的優雅與魅惑，精緻的包裝和高雅的色澤，真的讓化妝品滿山滿谷的彩妝控也會忍不著想要買回來放在梳妝台上供奉！

肌膚之鑰全新節慶系列The Enchanted Lake 幻夢星湖。（圖／邱映慈攝影）

限量版的「幻夢星湖迷你唇膏組」集結5款熱賣色的迷你唇彩組，如同天鵝湖中小天鵝們在月光下翩翩共舞的變換姿態，外盒圖騰設計可組合成一幅華麗畫作，象徵「華麗的優雅」，5款經典唇色，可恣意變換5款光采唇情。

幻夢星湖迷你唇膏唇部試色。（圖／邱映慈攝影）

幻夢星湖迷你唇膏組手部試色。（圖／邱映慈攝影）

限量「幻夢星湖眼影盤限量色#321 Magnificent Plumage」以細膩水藍與艷紫珍珠光交織成的舞台華麗感，從白天鵝的唯美柔和，到黑天鵝的深邃魅惑，象徵「魅惑眼神的吸引」，可自由打造多樣神情，看似難以駕馭的顏色，其實使用於眼皮上能營造高雅妝感，濃淡皆宜。還有「幻夢星湖光耀幻妍餅」可說是美妝界奢華打亮精品，底妝顛峰之作！如藝術精品般的光耀幻妍餅，奢華璀鑽交織光采，限量新色101 Moon Shimmer 象徵「魔法般的月光」，一抹讓銀白珍珠光躍動於肌膚之上。

「幻夢星湖光耀幻妍餅」輕掃於臉上即可呈現細膩的高級光感。（圖／邱映慈攝影）

幻夢星湖眼影盤限量色#321 Magnificent Plumage顏色看似濃烈，其實可以打造出非常優雅的眼妝。（圖／邱映慈攝影）

▍3.心機彩妝2020聖誕限定新品

每年心機彩妝鐵粉最期待的心機女神香氛魔法盒，10月也即將推出2020年版本，今年的心機女神香氛魔法盒外包裝以東京初雪為靈感，在日本，初雪落下瞬間代表著戀人的浪漫永恆，心機彩妝MAQuillAGE將象徵愛戀的日本繩結與初雪結合，推出女神香氛魔法盒2020及今年首度上市的女神亮采魔法精華2020，24H亮白接力，綻放大人系透明初雪肌！

心機女神香氛魔法盒2020和女神亮采魔法精華2020。（圖／邱映慈攝影）