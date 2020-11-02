美國好萊塢巨星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），擁有美豔外貌、火辣身材，過去曾有兩段婚姻的她，如今梅開三度與大2歲的《週六夜現場》喜劇男演員科林約斯特（Colin Jost）低調完婚，受到粉絲們的支持。近日史嘉蕾喬韓森也受邀登上時尚雜誌《Marie Claire》的封面，與《黑寡婦》同劇女星佛蘿倫絲·普伊(Florence Pugh)共同演繹時尚大片。

釋出的照片中，嘉蕾喬韓森換上多套造型，除了繞頸削肩洋裝及平口蕾絲亮片洋裝辣秀性感鎖骨外，其中一套馬甲透視長裙，更讓她凹凸有致的身材曲線完美呈現，加上金髮紅唇的精緻妝容，電翻一票粉絲。

在 Instagram 查看這則貼文 Scarlett Johansson（@scarlettjohanssonworld）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 30 日 上午 9:33 張貼

與她一同拍攝的佛蘿倫絲普伊則是以白色長衫內搭黑bra與短裙，大方秀出結實的腹肌曲線，散發出的霸氣同樣吸睛，超過20萬人點讚。

在 Instagram 查看這則貼文 Florence Pugh（@florencepugh）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 30 日 上午 7:15 張貼

受到新冠肺炎疫情的影響，原定4月份上映的漫威英雄電影《黑寡婦》2度延期，女主角史嘉蕾喬韓森也在接受雜誌專訪時提到「雖然我們都希望能讓電影上映，但安全比什麼都重要」表明無奈的心境，也期望能盡快回到工作崗位上。