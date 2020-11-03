加拿大知名創作男歌手小賈斯汀(Justin Bieber)，2018年與當年只有22歲的超模，同時還是資深男演員史蒂芬·鮑德溫(Stephen Baldwin)的女兒海莉比伯（Hailey Bieber）結婚後，婚姻生活幸福美滿。而身材火辣的海莉比伯，近日在個人平台上曬出萬聖節所穿的裝扮，與小賈斯汀大玩cosplay再次吸引目光。
在海莉比伯公開的照片中，她穿著一件胸口挖空的藍色漆皮小洋裝搭配復古捲髮化身80年代性感小護士，其中一張由上往下拍攝的角度更使她凹凸有致的身材曲線完美呈現，令人看得大噴鼻血。
小賈斯汀則是化身知名動畫《玩具總動員》中的胡迪，與辣妻開心慶祝萬聖節，吸引超過291.7萬人按讚。
小賈斯汀過去曾以《Baby》、《Never Say Never》、《Boyfriend》、《All Around the World》、《What Do You Mean?》等多首單曲聞名國際，成為暢銷男歌手，即使他出道以來負面新聞及風波不斷，依然不影響他的高人氣。而自從他與171cm超模海莉鮑德溫結婚後，似乎就收起玩心當起居家好男人，不僅在結婚當時砸下重金迎娶嬌妻，兩人還不時在路邊及社群平台上放閃分享甜蜜婚姻生活，羨煞旁人。
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