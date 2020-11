加拿大知名創作男歌手小賈斯汀(Justin Bieber),2018年與當年只有22歲的超模,同時還是資深男演員史蒂芬·鮑德溫(Stephen Baldwin)的女兒海莉比伯(Hailey Bieber)結婚後,婚姻生活幸福美滿。而身材火辣的海莉比伯,近日在個人平台上曬出萬聖節所穿的裝扮,與小賈斯汀大玩cosplay再次吸引目光。

在海莉比伯公開的照片中,她穿著一件胸口挖空的藍色漆皮小洋裝搭配復古捲髮化身80年代性感小護士,其中一張由上往下拍攝的角度更使她凹凸有致的身材曲線完美呈現,令人看得大噴鼻血。

在 Instagram 查看這則貼文 Hailey Baldwin Bieber(@haileybieber)分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 1 日 下午 12:29 張貼

小賈斯汀則是化身知名動畫《玩具總動員》中的胡迪,與辣妻開心慶祝萬聖節,吸引超過291.7萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 Justin Bieber(@justinbieber)分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 1 日 下午 4:41 張貼

小賈斯汀過去曾以《Baby》、《Never Say Never》、《Boyfriend》、《All Around the World》、《What Do You Mean?》等多首單曲聞名國際,成為暢銷男歌手,即使他出道以來負面新聞及風波不斷,依然不影響他的高人氣。而自從他與171cm超模海莉鮑德溫結婚後,似乎就收起玩心當起居家好男人,不僅在結婚當時砸下重金迎娶嬌妻,兩人還不時在路邊及社群平台上放閃分享甜蜜婚姻生活,羨煞旁人。