32歲瑞典超模艾爾莎·霍斯克（Elsa Hosk）是「維多利亞的秘密天使」中的一員，她靠著精緻臉蛋和177cm高挑身材走紅，先前她在9月底驚喜宣布懷孕喜訊，更陸續大方公開孕媽媽寫真，纖瘦四肢令眾人看了超羨慕，近日，Elsa Hosk 在IG上PO出日常穿搭寫真，以又甜又酷的潮流風辣翻粉絲。

在街拍照片中，Elsa Hosk 穿上一套黑色鏤空裙，不僅布料看起來輕盈，剪裁更是少女感十足，以澎澎袖配上波浪裙擺營造歐美辣妹風，更展現愛美不怕流鼻水的精神，即使天氣入冬轉涼依舊不忘耍辣。

在這身浪漫的洋裝之下，Elsa Hosk 選穿今年夯翻天的黑色皮革厚底靴，宛如軍靴的設計帶來率性感，完美平衡太甜美的感覺，也有加入冬季元素的效果，筒高的長度則是落在小腿的一半，大秀逆天長腿。

出道前是籃球員的Elsa Hosk身材姣好，全身線條勻稱，目前在IG上成功吸引超過638多萬位追蹤者喜愛，粉絲看了一系列美照也紛紛回應：「辣媽太美」、「我為你瘋狂」、「我不相信這是媽媽」等。