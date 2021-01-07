來到2021年，除了新年要有新氣象，秀髮也需要妝點一些美色迎接新氣息。但染了超仙髮色後，最令人擔心的就是退色危機，其實想要維持髮色和髮質不用花大錢，曾之喬愛用品「瞬耀護色系列」就能讓秀髮持續亮澤柔順，並讓染後顏色更持久。

阿葵亞代言人曾之喬分享自己很重視頭髮的光澤感，因為工作的關係需要頻繁的造型，不但需要染髮、燙髮，還需要用熱風吹整、電卷棒造型，為了維持光澤，他非常重視保養秀髮，比起特別去沙龍保養，他更愛在家自己動手，會使用瞬耀護色系列維持髮色，搭配瞬效水光髮膜來打造強韌柔順髮質。

日本專為台灣研發的AQUAIR阿葵亞瞬耀護色系列，專為染後受損髮質補充修護因子與水分，並經實驗證實，清洗41次髮色依舊光采動人。更添加檜木精萃可高效淨化頭皮，讓髮根立體豐盈，不易扁塌毛躁。加上超好入手的開架價格，讓染後護色變得加倍輕鬆，秀髮持續亮澤柔順，閃耀無敵水波光，難怪連女明星都愛用！

AQUAIR阿葵亞瞬耀護色洗潤組贈頭皮刷，含洗髮、潤髮、頭皮刷，NT470元。（邱映慈攝）

新年特別推出限量超值組合「瞬耀護色洗潤組贈頭皮刷」，內含瞬耀護色洗髮精保濕型600ml、瞬耀護色潤髮乳600ml及阿葵亞頭皮按摩梳，溫和按摩頭皮，為頭皮舒壓，護色護髮同時還能輕鬆在家來場頭皮SPA。

▍活動

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★獎品內容 ｜ AQUAIR阿葵亞瞬耀護色洗潤組贈頭皮刷*1

★公佈時間 ｜ 2021/1/21

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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