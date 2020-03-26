兇猛情婦做菜 驚見圍裙下邪惡挖空

日本寫真女星「森咲智美」2010年以「賽車皇后」的身份出道，因為集性感火辣的身材和溫柔個性於一身，讓她整個人散發一種危險、大膽的魅力，也因此得到「國民情婦」的稱號。近日她到糕點店學做糯米糰子，沒想到圍裙下竟然「露很大」，讓一旁老闆都害羞的不知道該看哪裡。

在 Instagram 查看這則貼文 森咲智美 Tomomi Morisaki（@morisakitomomi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 16 日 上午 12:00 張貼

日本情婦寫真偶像「森咲智美」日前到東京板橋區一間名為「伊勢屋餅菓子店」的糕點店體驗親手做糯米糰子，從IG上傳的照片可以看到她專心聽老闆講解，看起來十分認真。但仔細一看才驚訝發現她圍裙底下竟只穿了一件泳衣，側面幾乎挖空的大膽設計，炸出雪白的側乳，性感尺度讓人看了鼻血狂噴。

在 Instagram 查看這則貼文 森咲智美 Tomomi Morisaki（@morisakitomomi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 12 日 上午 12:22 張貼

文章曝光之後掀起網友暴動，不少人紛紛留言表示「如果與巨乳妹做糰子一定無法專心做糰子」、「這不是賣糰子是賣胸吧」、「會被榨乾」、「超正」、「老闆感覺要瘋了」、「我也要找妳買糰子」、「兇爆」、「感覺老闆很想被服務」、「妳的胸部也跟糰子一樣」。