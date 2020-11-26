台灣人愛吃早餐，加上早餐店林立，有中西式餐點可供選擇，但奇特的組合並非人人買單。日前就有一名女大生透露，偶然發現常見的蔥抓餅淋上一樣「邪惡甜點」後，讓嘗鮮的她一吃驚為天人，直呼「超爆好吃！」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在論壇網站《Dcard》PO文透露，上課的時候一直聞到蔥抓餅跟巧克力的味道，才發現左右兩邊的同學分別吃著巧克力厚片和蔥抓餅，讓她瞬間口水直流，直呼「聞起來超香！」隔天立刻向早餐店詢問是否能幫她特製一份「巧克力蔥抓餅」。

店家也順應她的要求，在煎得金黃酥脆的蔥抓餅上，淋了滿滿的巧克力醬，有趣的是，如此罕見的組合，果然沒讓原PO失望，讓她一吃驚為天人，直指蔥抓餅的香加上巧克力的甜，味道竟然毫無違和，大讚「超爆好吃，給我去點爆！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「真假啊？好吃？第一次看到這種搭配」、「好吃嗎？剛好家裡有Nutella跟蔥抓餅，想來試試」、「花生醬＋蔥抓餅 真理」、「跟花生醬一樣百搭，但草莓就不好說了」、「終於找到同好！之前試過自己煎蔥抓餅，再把繽紛樂包在裡面，利用熱融化～賀甲」、「感覺有點像香蕉煎餅的概念」。

也有人大方分享自己的私房美味「我第一次是吃巧克力飯糰，結果超好吃」、「推巧克力薯餅吐司」、「巧克力薯餅三明治也超好吃」、「厚片+半熟蛋！唯獨草莓，其他都推，尤其花生跟巧克力」、「巧克力醬章魚燒人間美味，此生推爆」。