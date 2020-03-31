"Ghost Boy"Survives Over A Decade Trapped In His Body(影片源自Youtube)

1975年出生於南非的馬丁·皮斯托里烏斯(Martin Pistorius)，12歲的某一天放學回家後感到喉嚨痛，幾天後病情急速惡化，突然不能吃飯、無法入眠、記憶流失、語言能力退化、四肢痙攣，醫生還來不及找出病因，馬丁就陷入昏迷，提早結束童年。

形同植物人的生活持續了4年，白天由安養院照顧，晚上則是父親羅德尼(Rodney)接手，每2個小時必須起床，替兒子翻身以免罹患褥瘡；直到馬丁16歲時，他開始恢復意識，但身體仍無法動彈，亦沒人知道他能夠感知周圍的人，「我的身體完全沒有反應，一直處於昏迷狀態，我迷失在無人陸地上，但卻沒人能夠來救我」。

馬丁回憶自己恢復意識後、卻無法說話的情況，「就像幽靈一樣，大家可以把我看穿，而我只能看著別人對自己視而不見，無論內心多麼渴望得到關注，試圖想要求情、吶喊，但沒人會注意到」，馬丁被困在身體裡，每天只能與自己對話，有次還聽到母親絕望的說「如果現在結束這一切有多好」，這無疑是人生最痛苦的一刻。

意識被困住長達10多年，直到馬丁25歲，護理人員注意到他細微表情，以及難以言喻的微笑，馬丁開始進行各種測試，結果證明他已經有意識，之後利用電腦與外界溝通、重新運用上半身肌肉，有了溝通能力後，馬丁完成大學學業，在網絡公司擔任程式設計師。

逐漸重拾生活的馬丁，2008年認識妻子喬安娜(Joanna)，2011年出版個人自傳《Ghost Boy》(鬼男孩)，講述被困在自己身體多年的心路歷程，「用善良、尊重、同情、尊敬對待每一個人，不管你認為對方是否能夠理解」、「不要低估信念的力量、愛與信仰的重要，不要停止夢想」。