泰國人民力量黨女議員帕里納（Parina Kraikup）日前不慎將情色連結誤傳到黨團的LINE群組，卻因為不諳「收回訊息」的功能，情急之下乾脆踢光群組成員，消息一出隨即掀起熱議。不過她事後受訪時極力否認，堅稱帳號不是自己的。

根據泰媒《kapook》報導，帕里納將一段名為「Hindi dubbed sex movie 2020」的色情影片，誤傳到黨團群組，而她似乎因為不知道LINE有收回訊息的功能，直接在7分鐘之內火速踢光群組內的所有成員。不過帕里納事後接受媒體訪問時嚴詞否認將情色連結散播至群組，也沒有踢光、刪除群組內成員，堅稱是帳號中毒釀禍。

此外，她也透露，過去群組內就曾發生過多次有人誤傳情色影片的情況，不料這回對方竟然換成她的頭像，她現正積極找尋盜用她名義的人，且群組內也有人並非是黨員，不排除有造假的可能。

不過消息一出仍引發軒然大波，臉書粉專《狗子泰荒謬》就調侃「這故事告訴我們，身為一個現代人，LINE的回收功能大概算是必備技能之一，而當你學會了這技能之後，你就會知道，覆水難收這句話，在你的人生當中，不再會是絕對。」網友也打趣表示「泰式幽默！泰緊張果然做什麼事情都在抖」、「笑死！做錯事真的很慌欸」、「為什麼不會回收訊息，但是懂踢人」、「滋事型民意代表」、「她真的超ㄎ一ㄤ的」。