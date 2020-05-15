桃園一名網友透露，日前他和同事相偕外出洽公，沒想到停等紅燈時，同事卻語出驚人指出行道樹下有鬼孩，嚇得他拍照PO網，畫面曝光後，眾人一看全嚇壞了，驚呼「還真的有耶！」

原PO在臉書社團《靈異公社》PO文指出，日前在同事出門洽公，就在停等紅燈時，同事卻突然語出驚人的說「行道樹下有蹲著一個手抱膝低頭的小孩…」此話一出，讓他越看越毛，嚇得大罵對方「看你要自請離職還是調單位，誰說你可以這樣嚇我的！」事後原PO將照片PO網，讓眾人一起來找碴。

畫面曝光後，不少網友特別將行道樹欉的照片進行放大，果真貌似有個身影蹲在其中，紛紛留言驚呼「還真的有耶！」、「我也被嚇到了」、「看完怎麼有點暈」、「這樣一看真的有一個好像1.2歲的小孩」、「很清楚可以看到小朋友蹲在那裡」、「有點心酸耶，是小孩魂嗎」、「是黑白的耶…感覺是靈體」；但也有人認為是光影變化造成的錯視。

有趣的是，由於原PO的照片剛好捕捉到一位穿著紅色真理褲的女騎士行經此地，許多網友不禁歪樓笑言「完全失焦」、「這妹子我給滿分」、「是真理啊」、「我承認我是來看腿的」、「我只看到真理，重點是那雙腿」。