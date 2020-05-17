弱肉強食是大自然中不變的定律，食物鏈也是控制生物數量維持生態平衡的重要關鍵，但日前就有網友目睹驚人的一幕，一隻青蛙盯上一隻甲蟲，正準備飽餐一頓，沒想到放進青蛙嘴裡後竟出現意想不到的反轉結局，影片曝光之後遭到瘋傳，也讓網友全笑翻。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一段影片，表示他日前在路邊水溝旁發現一隻青蛙盯上一隻路過的甲蟲，只見甲蟲緩緩的往青蛙的方向爬過去，完全沒有發現自己已經成為獵物，隨著甲蟲越來越接近，青蛙也從原本的側面轉成正面，準備隨時發動攻擊，等到時機成熟，青蛙伸出長長的舌頭，將甲蟲捲進嘴裡咀嚼，但不知道是因為太難吃還是被刺到，馬上又將牠吐了出來，搞笑的是青蛙疑似太不爽，竟然一臉嫌棄的將甲蟲踢走，讓原PO也忍不住幫青蛙配上OS：「有夠難吃，走開！」

影片曝光之後引起熱議，不少人紛紛留言表示「你這隻難吃的賣來亂」、「青蛙超好笑」、「嫌人家難吃還推人」、「到底多難吃」、「笑死」、「挑食蛙蛙」、「我笑噴」、「最後那魔性的一搧」、「最後那魔性的一搧」、「青蛙：竟然給我吃這種爛東西」。