星巴克再推出新口味！新款星冰樂「魔幻美人魚星冰樂(Fantasy Tail Frappuccino)」，整杯為粉紅色搭藍莓粉，杯上躍出一條美人魚尾巴，讓新品視覺更加夢幻，不僅如此，「玩味星茶」系列也推出「雲朵蜜桃冰搖茶」、「烏龍吉利抹茶那堤」2種口味，成為2020夏季最有話題的飲品。

星巴克這次主打「漸層系」飲料，其中新口味「魔幻美人魚星冰樂(Fantasy Tail Frappuccino)」以魔幻外型受矚目，以芒果及火龍果為飲料基底，上面還擠上一朵鮮奶油，並搭配美人魚尾巴形巧克力、藍莓粉妝點，讓整杯星冰樂看起來更奇幻。

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而「玩味星茶」系列推出的「雲朵蜜桃冰搖茶」，結合蜜桃果汁與Teavana伯爵茶，底部搭配蜜桃吉利，最上層添加冰奶霜，讓口感再升級，清爽感為炙熱的夏季消暑。另一款則是「烏龍吉利抹茶那堤」，融合烏龍茶果凍及抹茶那堤，讓口感更有層次，為了慶祝星巴克外送平台新上線，即日起至5月24日止，於外送平台UberEats或foodpanda購買2杯容量/冰熱一致的醇濃抹茶那堤，即可享第二杯半價優惠。

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還有人在《Dcard》分享試喝心得，指飲料實體與官網照片差不多，「我覺得喝起來有點像香草星冰樂只是沒那麼甜，藍藍的好像是藍莓粉的樣子喝起來是沒啥味道啦！上面美人魚的尾巴是巧克力，吃起來有健達牛奶巧克力的味道還滿好吃的耶」，起初擔心好看卻不好喝，但喝完後她認為整體感覺不錯。