麥當勞是全世界最知名的速食店，開啟24小時營業的服務之後也成為台人半夜肚子餓時的好夥伴。一名網友日前就在臉書上貼出「免費吃麥當勞」的教學，文章瞬間成為熱門話題，也掀起網友的熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並表示要教大家怎麼「免費吃麥當勞」，首先是必須要先有傲人豐滿的上圍；第2個步驟是需要經營IG帳號；步驟3則是發佈「誰要買麥當勞給我吃」的限時動態，只要依次完成就可以等待工具人幫忙送麥當來過來，文章更附上一名正妹的實測圖，果然跟原PO教學的順序一樣，最後也成功得到麥當勞。

文章瞬間引起眾多網友的共鳴，紛紛笑回「原來限時動態是許願池」、「快笑死！不說了先去買麥當勞」、「難怪我一直餓肚子」、「這是真的，我身邊就有人是這樣，三餐加宵夜都解決了」、「有奶先贏一半，要什麼有什麼」、「當妳有一對奶子，而妳也肯露的時候就可以開始培養工具人囉」、「有點厲害」但也有網友認為「這也是她的本事啊」、「這不是你情我願的事嗎？不就跟抖內一樣，當事者開心就好，人家在吃麵，是在旁邊喊燒什麼？這樣拿來公評並沒有比較高尚！」、「一個願打一個願挨」。