世界上無奇不有，只要仔細觀察生活周遭的事情，很可能就會看見相當有趣的畫面。日前，一名駕駛行駛在路上，突然發現一隻刺蝟就站在路中央，後方的烏鴉似乎看見有來車，竟立刻用嘴戳了幾下刺蝟，督促牠趕快通過馬路，這神奇且罕見的一幕也在網路上引起熱議。

(影片來源/YouTube/ViralHog)

綜合外媒報導，這段影片拍攝於本月20日的拉脫維亞某道路，當時駕駛開車到一半突然發現路中央有一隻刺蝟和烏鴉，他立刻放慢車速、最終停了下來，並拍下了這難得一見的畫面。從影片裡可以看見，刺蝟原先停在馬路正中央處，一旁的烏鴉似乎是看見有來車，於是趕緊用自己的鳥喙戳了戳刺蝟的背部，督促牠快點通過馬路、到達安全的區域，最終刺蝟也在烏鴉的護送之下抵達了馬路的另外一端。

影片曝光後立刻在網路上掀起熱議，許多網友都覺得烏鴉的舉動非常神奇且不可思議，紛紛讚嘆烏鴉友善的舉動，然而卻有一部分人認為事情並沒有那麼單純，烏鴉純粹是想要將刺蝟帶到更安全的地方進行享用而已，不過烏鴉確實以強大的社交力而聞名，牠們很容易就和其他物種的動物成為朋友，而且多次被分享到網路當中。