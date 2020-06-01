台灣素來有「美食王國」之稱，走在路上就有各式各樣的美味料理可供大家選擇，其中「火鍋」更是不少老饕的最愛之一。不過火鍋的湯頭通常都比較重口味一些，最近一名網友就曝光了自己的「清淡」吃法，引起不少老饕狂讚！

這名網友在PTT上發文，表示最近外出享用火鍋，不過因為平常自己的飲食都是比較偏清淡一點的，所以每次都只會點「白開水鍋」，沒想到店員就對她的要求非常詫異，一連向PO主確認了三次是否真的要點白開水鍋，讓她頓時覺得自己的習慣好像有些怪異，於是來尋找是否有和她一樣愛吃白開水鍋的同道中人。

此文一出，有不少網友都對這特殊的點法感到吃驚，紛紛留言：「第一次知道可以點白開水鍋，都去火鍋店了感覺要吃有口味的」、「第一次知道可以點這種鍋，下次火鍋決定吃這種了」、「長知識」、「好特別，第一次聽到」；然而同時也引出了不少老饕回應，分享煮白開水鍋的方法，「你很內行，在火鍋店工作過的朋友都只點白開水鍋…」、「自己加蔬菜跟蛤蜊下去的湯底很鮮甜超好喝」、「多煮點菜湯還是會變甜」、「高麗菜先下去就很好喝了」、「火鍋料下去就是湯頭啦」。