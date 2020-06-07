Vali，是風的古語，也曾是一名少年與一頭雲豹的名字。狂風暴雨中，一條獨木舟劇烈起伏，卻始終不曾沉沒。船上什麼都沒有，只有一個昏迷的小孩，喃喃唸著兩個字——瓦利。這個在風暴中存活的奇蹟男孩，在踏上海境的土地後，將以風為名，在異族部落裡蛻變重生，開啟屬於他的遠古冒險長征。

奇幻小說家葛葉以臺灣國寶「人獸形玉玦」作為故事發想的起點，輔以卑南遺址出土的大量考古資料。女神、祖靈、海境勇士；神靈般的動物、淚水化成的玉礦、圈囿朽屍的死亡谷……仔細考證諮詢加上豐沛的想像，塵埋三千年的臺灣新石器時代奇幻世界，破土而出。

©nofi／國立臺灣史前文化博物館／蓋亞文化出版

【精彩書摘】風暴

烈日當空，陽光似乎正在吞噬一切，藍天、雲朵、大海，以及正隨著波浪搖曳的獨木舟。還有獨木舟裡的小男孩，他的生命力正被一點一滴地蒸發。

男孩躺倒著，形容枯槁，雖然被日光直射，但他已經流不出汗，也不覺得熱了，取而代之的是麻木，就連額頭上那個潰爛的傷口也感覺不到一絲疼痛。

即使如此，男孩的手裡依然緊握著划槳。唯一的問題是，四面皆是汪洋，他不知道該往哪裡划。他拚了命才逃了出來，想不到最終仍是死路一條。男孩閉上了眼，沉沉睡去，他並不是屈服於死亡，而是被漂流多日累積的疲憊所壓倒了。

不知過了多久，一個聲音在男孩耳邊響起。

「想活下去嗎？」

「……」

男孩睜開眼睛，只見四周不知何時已是一片昏暗，藍天被厚重的雲層覆蓋，只有部分雲隙中微微透露出些許光芒，顯示著還未日落。

「……幻覺？」

「不是幻覺。」

突如其來的聲音讓男孩挺起了身軀，他一坐起身來，就看見那個和他說話的「生物」。一頭擁有斑斕瑰麗毛皮的野獸，正趴在他的腳邊。

「你……你……你會說話？」

男孩的聲音微微發顫，他想起父親曾說過的故事，海上的惡魔會化身為動物來蠱惑漁民，將漁民拖入深淵。

但是，他從來沒聽過惡魔會化身為眼前這種野獸，這種野獸在男孩的家鄉通常住在樹林裡，喜歡把孤身進入樹林的小孩吃掉。

野獸沒有回答男孩的疑問，牠舔了舔爪，然後轉過頭面向大海，反問道：「看見了嗎？」

男孩抬頭望去，只見野獸面對的方向，有一團巨大而厚重的雲層正在緩緩進逼。

（本文摘自《風暴之子：失落的臺灣古文明》／蓋亞文化）

【作者簡介】

葛葉，2016年獲得角川新人王出版小說《魂草》，並入選文化部中小學優良課外讀物。