雞是台灣很常見的家禽，也是飯桌上經常出現的食材，對人類有極大貢獻。但有一名網友就十分好奇「為什麼雞不會飛又要有翅膀呢？」文章掀起熱烈的討論，有網友一句神回覆完美解釋妙用，讓眾人全都笑翻。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，透露一個隱藏在內心很久的疑問。他表示每次看到雞的時候，都只看到牠們在地上走來走去的樣子，讓他不禁好奇，既然「雞不會飛？又為什麼要長翅膀呢？」還加碼問道「不會飛的話，雞的翅膀還有什麼功能？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友都不約而同妙答「做炸雞翅！好吃雙節翅更是讚」、「你不曾吃過雞翅？」、「有阿變成烤雞翅跟滷雞翅」、「為了讓你有口雞翅吃」、「雞翅膀生來給我吃的啊」、「雞如果沒有翅膀，我爸會很難過，那是他最愛吃的」、「煎、蒸、烤、炸都很香」。

也有專業網友指出雞其實會飛，只是不高也不遠「會飛行一小段距離跟高度」、「雞會飛啊，只是不像鳥一樣可以持續飛很久」、「雞會飛阿，只是飛不久而已，放山雞飛的比較久一點」、「誰說雞不會飛的？我從小就看過雞在飛」、「家雞被圈養久了都飛不高，我家附近的放山雞早上會飛到電線桿上，很刺激喔!」據了解，雞被人類馴化成家禽後導致翅膀退化，由於翅膀較一般鳥類短小，故飛行能力較為薄弱，僅能短暫且低空飛行，奔跑能力反而比較強。