爬山既可以鍛鍊身體又能欣賞到自然美景，是近年來不少人喜愛的休閒活動之一。日前國外就有三名女子結伴爬山，沒想到竟被一隻黑熊半路攔截，其中一名女子更慘遭「熊抱」，有路過的遊客將影片上傳到影音平台上，瞬間成為熱門的話題。

@ponchodenigris Qué bueno que siguieron mis consejos de no moverse jajajajaja la ciudad de las montañas ⛰ en Mty. ♬ sonido original - ponchodenigris

義大利裔的墨西哥演員、主持人內格里斯（Alfonso de Nigris）日前在蒙特雷（Monterrey）爬山時，巧遇被一隻疑似正在發情黑熊纏住的3名女山友，從影片可以看到，3人全都嚇得待在原地不敢亂動，而其中一名穿著小背心和熱褲的辣妹更是被黑熊「看上」，先是直接「熊抱」該女子，更好奇的聞遍她全身，之後還伸出「熊爪」撥弄她，甚至輕咬她的大腿，好在熊後來就自行離開，3名女子雖然受到驚嚇但都平安無事。

內格里斯事後將這段驚險的過程上傳國際版的「TikTok」，並表示「好在她們聽我『不要動』的建議，哈哈哈哈」影片馬上遭到瘋傳，更吸引將近650萬人按讚。雖然有網友看了認為應該要用驅熊噴霧驅離或是壓低身體往後退，但所有人都十分慶幸沒有造成任何傷亡。