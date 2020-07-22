現在有不少人都會飼養寵物來陪伴自己，在相處的過程中，總是會發現牠們做出一些無厘頭的事情，讓主人哭笑不得。外國一名飼主最近就發現自家鸚鵡有些不對勁，只要看到他的水瓶就會一直「搖頭晃腦」，讓他非常不解，然而在他研究了一下水瓶的構造後才終於驚覺真相，讓他瞬間笑翻了。

這段影片被分享到論壇《Reddit》中，這名飼主表示最近經常發現自家的綠色小鸚鵡只要看一看到藍色水瓶就會瘋狂地做「搖頭晃腦」的動作，讓他非常不能理解，不過在研究了水瓶的構造之後，他發現水瓶上方有一個藍色的塑膠寬帶提手，只要觸碰一下就會非常軟Q地開始抖動，而小鸚鵡見狀也跟著一起晃動了起來，讓他終於明白了這陣子牠的詭異行徑，忍不住笑了出來。

網友們見到影片後也都覺得相當有趣，紛紛笑說：「看這個可以讓我開心一早上」、「天啊！也太可愛了吧！」、「搖頭晃腦小可愛」、「只有我最搖擺」、「聽聽這個笑聲，就像是在說：『我的寵物很蠢，但沒關係我超愛牠的』」、「這影片是不是太長了？我看了37分鐘了！」。