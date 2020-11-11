呆萌愛撒嬌的可愛毛孩也是有耍脾氣的時候！國外日前有一段毛小孩在主人懷裡鬧彆扭的影片成為話題，本來以為是隻狗狗，沒想到一轉頭卻讓網友全都驚呆，發現牠的身分沒有那麼簡單！

在 Instagram 查看這則貼文 ↟ Woody & Feki ↟（@woody_the_fox）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 22 日 上午 1:08 張貼

國外日前有一段影片引起瘋傳，可以看到有一隻毛孩鑽在主人臂彎裡，似乎正在「使性地」（閩南語發脾氣之意），儘管主人不停地溫柔摸摸安撫，牠還是持續發出氣噗噗的低鳴。看著牠的背影，本來以為是隻個性傲嬌的狗狗，沒想到一轉頭才發現牠竟然是一隻「小狐狸」！而且看到攝影機在拍，還更加生氣的大吼，彷彿在說「拍什麼拍啦！」

在 Instagram 查看這則貼文 ↟ Woody & Feki ↟（@woody_the_fox）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 8 日 下午 12:31 張貼

這隻來自俄羅斯的小狐狸名叫伍迪（Woody），牠從小在皮毛農場長大，本來注定將成為人類私利下的犧牲品，幸運遇到主人雅羅斯拉夫（Yaroslav）救出。由於伍迪從小就被人類豢養，早就喪失求生技能，無法獨自在野外存活，雅羅斯拉夫便將牠當寵物細心飼養，經過5年的時間，他們也成為彼此不可或缺的最佳拍檔。

在 Instagram 查看這則貼文 ↟ Woody & Feki ↟（@woody_the_fox）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 29 日 上午 9:37 張貼

至於網友關心伍迪當天為什麼會這麼生氣，雅羅斯拉夫也回應說，其實牠發脾氣沒有什麼特別原因，可能就是突然心情不好而已，之後也馬上恢復正常了。雅羅斯拉夫也提醒粉絲，不要看狐狸看起來可愛，要馴養還是需要做大量的功課，也要考慮環境適不適合，並沒有想像中簡單，他更打趣說道「這就像是同時各養了一隻不聽話的貓和狗。」