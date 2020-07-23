無論是人類還是動物，都有著一種絕對天性，那就是所謂的「母愛」，有時候甚至可以跨越物種的界線！國外一名科學家在湖邊發現一落單的小海豹，決定暫時照顧牠，沒想到科學家飼養的狗狗竟然「母愛爆發」，百般呵護這隻小海豹，療癒畫面讓網友全都融化。

一名當地科學家在俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克州的貝加爾湖畔（озеро Байкал）意外發現1隻脫離群體的小海豹。經過層層考慮，因為擔心牠太小又太虛弱沒辦法在野外獨自生存，決定暫時負擔起照顧牠的責任。沒想到科學家所飼養的阿拉斯加雪橇犬突然「母愛噴發」，把小海豹當成自己的孩子般照顧，每天陪牠玩鬧、舔毛理毛，寸步不離的守在身邊。經過3天的細心照料，小海豹逐漸恢復健康，最後科學家也將小海豹帶回貝加爾湖邊野放。

狗狗和小海豹這幾天相處的影片事後被上傳到網路，瞬間遭到瘋傳，觀看次數還突破好幾百萬。2隻動物之間溫馨的互動也萌翻所有網友，紛紛直呼「太有愛！」、「狗狗感覺把小海豹當成自己的孩子了」、「果然狗狗表達好感的方式就是舔、舔、舔」。