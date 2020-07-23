寵物的反常行為，有時候可能會帶給你意想不到的驚喜！一名女網友日前突然發現家裡的橘貓似乎不太不太對勁，一直頻繁的往衣櫃上面爬，仔細觀察之後才發現原來阿金正在和鄰居「互動」，讓主人忍不住笑稱「羅密歐與茱麗葉？」

在 Instagram 查看這則貼文 阿金🥭&斑斑🥑（@meowgold1234）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 5 日 上午 3:08 張貼

高雄一名網友去年在家裡院子發現有一隻懷孕中的虎斑貓媽媽正在躲雨，決定收編牠們一家人，並將貓媽媽取名為斑斑，來到家裡1、2個月後就順利誕下6隻健康寶寶。由於家裡還有一隻公橘貓阿金還沒有結紮，原PO就暫時將斑斑一家還有阿金隔離在不同的房間。不久後，突然發現阿金突然頻繁的往衣櫃上面爬，還會盯著白牆發呆，好奇之下上前查看，才發現阿金竟然透過之前裝冷氣管線的留下的洞口和隔壁的斑斑「互動」，一開始2隻貓還有點怕生，熟悉之後就很常在洞口聊天、握手了。

在 Instagram 查看這則貼文 阿金🥭&斑斑🥑（@meowgold1234）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 6 日 上午 1:44 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 阿金🥭&斑斑🥑（@meowgold1234）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 25 日 上午 4:11 張貼

2隻貓咪可愛的模樣曝光之後掀起熱議，不少網友紛紛留言「有點可怕其實XD」、「可愛爆炸」、「這系列真的太有戲了」、「太可愛了啦啦啦啦」、「覺得旁白太貼切」、「這真的太適合做梗圖了喇」、「社團看到這張，覺得他們好可愛，請多拍拍拍他們的生活照」。

在 Instagram 查看這則貼文 阿金🥭&斑斑🥑（@meowgold1234）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 31 日 上午 8:02 張貼