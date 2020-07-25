大部分人平時的三餐都是以平價美食來填飽肚子，但偶爾還是會有想要「犒賞」自己的時候，和家人朋友一起到高級的餐廳用餐，現在有不少飯店業者也都推出了吃到飽的buffet，吸引許多消費者前往。近日，有網友就發現很多人到buffet後都很愛夾炸蝦來吃，讓他相當不解。

這名網友在PTT上發布了以「炸蝦是怎麼成為吃到飽中的霸主的？」為標題的文章，他在內文中提到，現在有不少人去吃到飽buffet，第一件事情就是去排炸蝦，接著夾了滿滿一盤回到座位，但PO主認為，明明吃到飽還有很多其他更高級的食物，像是生魚片、烤牛排和哈根達斯冰淇淋等等，這個現象讓他非常困惑，究竟為何炸蝦會從這麼多高級食物中脫穎而出，成為台灣人吃buffet時的最愛？

文章發布後，有專業的網友就留言點出關鍵原因，「因為在台灣要吃炸蝦成本偏高」、「在台灣要吃到天婦羅炸蝦不容易啊，其他的到處都有」、「牛排生魚片平常要吃很容易，炸蝦平常不容易吃到」、「鮭魚生魚片也是一堆人搶」；但也有人抱持著不同的看法，「超容易飽的耶，寧願吃烤牛肉，只有buffet吃得到」、「我看到的怎麼是炸蝦剩一堆沒人去拿」、「哪裡的平行世界啊，炸物明明都沒人要吃」。