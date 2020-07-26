城市生活雖然方便，卻很少有機會能夠接觸大自然，所以能看到野生動物是非常難得的事情。日前有民眾就意外發現樹上有貓頭鷹家族棲息，隔天想再去看看的時候竟看到樹下有將近30人拿著「大砲」狂拍，不禁傻眼直呼「人數比貓頭鷹更讓人震驚」。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示日前偶然在路邊的大樹上發現有「貓頭鷹家族」，從她附上的照片可以看到樹洞裡有2隻貓頭鷹寶寶正瞇著眼睛休息，媽媽則棲息在樹枝上觀察周遭，模樣十分可愛。隔天想再繞過去看看，沒想到一到現場竟傻眼發現有2、30名攝影愛好者，架著大砲相機在樹下「瞄準」牠們拍照，讓她無奈直言「結果遇到的大砲團比貓頭鷹更讓人震驚」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友都很擔心貓頭鷹家族會被打擾，紛紛留言「傻眼這樣小鳥根本無法休息」、「後來就會發現貓頭鷹棲息地被騷擾，被迫搬家」、「一堆假愛鳥人士」、「大炮的用意不就是遠距離觀察嗎？現在是要看毛細孔？」、「這樣子會打擾到成鳥回巢吧！！！！」、「剛剛我們晚上10點多再經過時有停下來看一下，真的聽見大砲的團友們在討論，要回家抓老鼠過來喂他們，令人超傻眼！」、「過不久就會變成長輩圈裡的早安圖了」、「哪天哥吉拉出沒 這些大砲團也能這樣」、「人類真可怕」。