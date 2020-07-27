攝影師經常意外捕捉到動物有趣的畫面，不少網友還會拿來惡搞，做成網路迷因。有張母獅狠咬公獅「蛋蛋」的畫面在網路爆紅，國外粉專日前分享此圖並表示是因為母獅欲求不滿才會出現的結果。有動物粉專就特定花時間調查，揭露背後驚人的真相。

粉絲專頁「CrocoMan-GO 鱷名遠播」發文表示，日前看到國外粉專分享這組「母獅咬蛋」圖並寫道「當母獅子發情的時候，一天要交配非常多次，可能多達20～40次，因此母獅也是那個會有強烈性需求的那一方。當公獅子體力不太行，沒辦法這麼多次的話…母獅子就會咬公獅子的蛋蛋！」看到該文已經有25萬人轉發分享並持續擴散中，擔心大家得到錯誤的知識，決定花點時間調查。

「CrocoMan-GO 鱷名遠播」指出，照片中這些是瀕臨絕種的亞洲獅（Panthera leo persica）是攝影師Johanna Kok在荷蘭鹿特丹動物園所拍攝的。目前該動物園只有一隻名叫阿波（Aapal）的雄獅，也就是照片中臉很衰的事主。園方其他3頭母獅分別是分別是Bente、Churchilla、Lalana，Lalana在2018年又陸續生下3隻小母獅Asha、Reena和Mette。

前後比對動物園的新聞稿後，發現咬公獅蛋蛋的兇手「在左邊那一塊的左上方有塊突兀的大黑點，就像瑪麗蓮夢露一樣！回過頭翻一下三位小女生剛亮相的照片...果然！中間那一隻就有這樣的『黑色大痣』」也就是說兇手的真實身分是公獅的女兒。粉專最後也做出結論「小獅子玩爸爸的黃金球這件事情已經好多記錄了，無論野生或圈養的都一樣。吊在那邊兩顆晃來晃去，哪一個小朋友可以忍住不去撥它呢！」