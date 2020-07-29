日本有隻厭世柴犬「パブ郎」在網路上擁有高人氣，日前牠的主人帶牠外出散步，沒想到牠似乎是「懶癌」發作，散步到一半直接賭氣癱軟在地，無論飼主如何千方百計的將牠從地面拉起，牠就是說什麼也不妥協，畫面流出讓270萬網友全笑翻了！

こいつの他の悪態も晒しておこうか pic.twitter.com/jt1Q7UD1js — J Pabb a.k.a Super J (@jpabb_track) June 20, 2020

日本音樂製作人「J Pabb」經常在推特上分享家中柴犬「パブ郎」的生活紀錄，日前他一如往常的帶著狗狗外出散步，沒想到柴犬似乎是累了，直接懶癌發作，癱軟在人行道上，猶如中了傳說中的「化骨綿掌」，全身骨骼軟綿綿，無論主人如何想將柴犬從人行道上拉起，牠就是賭氣不買帳。甚至對著主人露出無辜眼神，彷彿是在埋怨「笨奴才，你怎麼忍心這樣對我！」

パブ郎的耍賴行徑，讓J Pabb又氣又好笑，乾脆將影片拍下PO網向粉絲討拍，「我要揭發牠的惡行惡狀！」畫面曝光後網友全笑翻了，截至目前為止，短短25秒影片已有近270萬觀看次數，網友看完後也不禁笑說「有夠欠罵www」、「原來是披著柴皮的貓啊」、「簡直就是禮拜一的我」、「我在健身房待3分鐘後就是這個模樣」。